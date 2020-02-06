telegr wh call

Новости

Легковые автомобили подорожали в России

6 Февраль 2020, 20:45

Рогозин обиделся на шутку Урганта о космонавтах

6 Февраль 2020, 20:15

Больше половины женщин мира недовольны размером груди

6 Февраль 2020, 20:00

Резиденты СПВ подкинули проблем Кожемяко

6 Февраль 2020, 19:40

В Китае некому заниматься сборкой iPhone из-за коронавируса

6 Февраль 2020, 19:20

Приморье не вошло в топ пьющих регионов

6 Февраль 2020, 19:10

Больше полутора тысяч коррупционеров Приморья привлечены к ответственности

6 Февраль 2020, 19:00

Буксиры спасают от ледяного плена боевые корабли ТОФ

6 Февраль 2020, 18:55

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Резиденты СПВ подкинули проблем Кожемяко

кожемяко

Олег Кожемяко: Механизм СПВ по отношению к земельным участкам нуждается в доработке

Губернатор Приморья Олег Кожемяко раскритиковал механизмы свободного порта Владивосток в отношении политики «бесплатной раздачи» земельных участков резидентам. По словам главы региона, власти «замучились гасить волнения» от массовых точечных застроек, в том числе, в столице Приморья, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС

В интервью информационному агентству Олег Кожемяко рассказал о слабом месте реализованного во Владивостоке бизнес-плана. Так, губернатор отметил, что предпринимателям было отдано почти 180 гектаров земли, однако 85% получивших участки резидентов имели только бизнес-план, за отсутствием средств и ресурсов. 

«У них задача за 300 000 рублей в консалтинговой компании купить бизнес-план, зарегистрировать право резидента и потом эту компанию продать. А проблемы нам останутся», - отметил глава Приморья. 

Кожемяко выразил уверенность в том, что Владивостоку необходим некий проект закона, регулирующий отношения между недобросовестным застройщиком и государством – на случай, если первый не обустроил свой (даром полученный) участок должным образом. 

Ранее DEITA.RU уже писало о ситуациях в контексте механизма «Свободный порт Владивосток – застройщик», некоторые из них городские власти даже сумели пресечь на корню. Так, компания «Авангард», в числе прочих, представила свой проект на городском совещании. Несколько участков владивостокской земли застройщик хотел отдать под торговые объекты, но получил «от ворот поворот» - проект отправили на доработку. Кроме того, о возможности махинаций с СПВ говорил и полпред президента на ДВ Юрий Трутнев.

Читайте также:

«Мы разберемся с главой»: Кожемяко недоволен «зимним благоустройством»

Безнадежный протест приморцев против точечной застройки поддержал профсоюз

Бревно на карантине: лесопереработка остановилась в Приморье из-за Китая

Евгений Черемухин

Популярное

Приморская бухта покрылась толстым слоем чёрной пыли

Россиянам готовят новый крупный штраф

Полицейского задержали по подозрению в убийстве атамана: СМИ

В Приморье закрыли 14 школ и 11 детсадов из-за эпидемии
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...