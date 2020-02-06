Резиденты СПВ подкинули проблем Кожемяко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко раскритиковал механизмы свободного порта Владивосток в отношении политики «бесплатной раздачи» земельных участков резидентам. По словам главы региона, власти «замучились гасить волнения» от массовых точечных застроек, в том числе, в столице Приморья, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС

В интервью информационному агентству Олег Кожемяко рассказал о слабом месте реализованного во Владивостоке бизнес-плана. Так, губернатор отметил, что предпринимателям было отдано почти 180 гектаров земли, однако 85% получивших участки резидентов имели только бизнес-план, за отсутствием средств и ресурсов.

«У них задача за 300 000 рублей в консалтинговой компании купить бизнес-план, зарегистрировать право резидента и потом эту компанию продать. А проблемы нам останутся», - отметил глава Приморья.

Кожемяко выразил уверенность в том, что Владивостоку необходим некий проект закона, регулирующий отношения между недобросовестным застройщиком и государством – на случай, если первый не обустроил свой (даром полученный) участок должным образом.

Ранее DEITA.RU уже писало о ситуациях в контексте механизма «Свободный порт Владивосток – застройщик», некоторые из них городские власти даже сумели пресечь на корню. Так, компания «Авангард», в числе прочих, представила свой проект на городском совещании. Несколько участков владивостокской земли застройщик хотел отдать под торговые объекты, но получил «от ворот поворот» - проект отправили на доработку. Кроме того, о возможности махинаций с СПВ говорил и полпред президента на ДВ Юрий Трутнев.