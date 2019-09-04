Представители резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития высказались о продлении налоговых льгот, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают предприниматели и инвесторы, создание крупных производств занимает продолжительное время, поэтому иногда происходит так, что проект ещё не начал работу, а налог уже необходимо оплачивать.

Как отметил первый замминистра Сергей Тырцев, данный вопрос прорабатывается в министерстве, и сейчас готовится несколько предложений.

«Мы планируем ввести единый налог для резидентов ТОР в размере 7%. После этого у инвестора появится выбор оплачивать по старым правилам или новым», - подчеркнул Сергей Тырцев.

Отметим, что на сегодня резидентами ТОР И СПВ является почти две тысячи компаний. Всего на Дальнем Востоке создано 20 территорий опережающего развития.

Иван Крышан