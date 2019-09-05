Часть привилегий в льготных режимах ТОР и СПВ до сих пор не работает, заявили инвесторы и резиденты на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

В этом году на секции, посвященной теме преференций ТОР и СПВ, генеральный директор АО «Ванинотрансуголь» Юрий Тямушкин повторил прошлогодние замечания, которые возникли у него и его коллег. Во время своего выступления он указал на несколько недочетов, которые не удалось исправить во время работы.

Так, одной из них оказалась свободная таможенная зона, благодаря которой предприятие-резидент может ввести оборудование без уплаты соответствующих налогов. Однако реализация этой нормы не удалась, поскольку для ее выполнения необходимо создать свободную таможенную зону. При этом ее организация ложится на плечи самих инвесторов. Им нужно огородить забором и видеокамерами ту территорию, где будет размещено оборудование.

«В итоге наших подсчетов оказалось, что нам необходимо будет затратить порядка 250-300 млн рублей на создание этой территории. В итоге оборудование удалось ввести с нулевой ставкой, однако не по механизму ТОР, а по другому закону», — отметил предприниматель.

Он также добавил, что резиденты ТОР не могут воспользоваться преференций по ускоренному возврату НДС, в том числе и по ввозу оборудования.

«НДС по нашему оборудованию составил 1,2-1,5 млрд рублей. Преференция предполагает, что возврат НДС должен произойти в течение месяца. Но, к сожалению, эта норма законодательства не действует, потому что Корпорация развития Дальнего Востока должна организовать фонд, который внесет залоговое обеспечение против получения. Однако этого фонда нет, о чем мы говорим уже несколько лет», - подчеркнул предприниматель.

Напомним, что Территории опережающего развития на Дальнем Востоке работают пять лет. За это время резидентами ТОР стало более 400 компаний.

Иван Крышан