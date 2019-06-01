В субботу, 1 июня, в районе бухты Тихой спасен рыбак, у которого спустило резиновую лодку в море, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, в службу спасения позвонили и рассказали, что около якорной стоянки № 81 в районе бухты Тихой во Владивостоке просит помощи рыбак, находящийся на спущенной лодке.

Звонок поступил в 5 часов 5 минут по местному времени, через 25 минут на помощь мужчине вышли спасители. Еще через 15 минут терпящего бедствие рыбака подняли на борт члены экипажа танкера «Терней», который находился в районе соседней якорной стоянки.

Вскоре прибыли спасатели и доставили рыбака на берег. Медпомощь ему не понадобилась.

Ранее прошла информация о том, что в ночь на 26 мая из-за густого тумана в Тихом океане столкнулись два японских судна. В результате трагедии одно судно ушло ко дну. Капитану удалось выжить.

Екатерина Брязгунова