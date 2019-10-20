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«Резиновые» квартиры: иностранцы получат больше прав в России

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Иностранцы смогут регистрировать земляков у себя в квартире или в доме, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона одобрено российским правительством.

На данный момент если иностранец имеет в России некую собственность, он имеет юридическое право зарегистрировать себя в ней. При этом в случае, если иностранец имеет высокую квалификацию и работает по профессии в России, он может в своей квартире зарегистрировать еще членов семьи.

В проекте закона отмечается, что эта мера ущемляет права собственников, поэтому ее решили изменить.

Напомним, что сегодня российские власти говорят о том, что категория востребованных высококвалифицированных иностранных рабочих, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, расширена.

Екатерина Брязгунова

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