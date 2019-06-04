Центробанк анонсировал рост доллара и евро 4 июня, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Центральный банк России назвал официальный курс доллара и евро по отношению к российскому рублю на 4 июня. Курс американской валюты 4 июня – 65,55 рубля – на 17 копеек больше установленного ранее. Евро дорожает на 37 копеек – 73,21 рубля на данный момент.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов стал ниже на 0,5% и достиг 2652,15 пункта. Индекс РТС потерял 1% и достиг отметки в 1274,6 пункта.

По информации, предоставленной на официальном сайте ММВБ, в понедельник, 3 июня, индекс Московской международной валютной биржи впервые в истории поднялся выше 2700 пунктов. Аналитики считают причиной того положительную динамику цен на нефть.

Анастасия Туркова