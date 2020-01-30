Новости
Резкое похолодание обещал Кубай Приморью
30 Январь 2020, 08:15
Нарушить закон в Telegram предлагают приморцам
30 Январь 2020, 08:00
Фото: ДВФУ расселяет студентов из-за китайского вируса
30 Январь 2020, 07:45
Приморцы не впечатлены открытиями Навального
30 Январь 2020, 07:30
Центр Владивостока оставят без холодной воды
30 Январь 2020, 07:15
Когда ветер ослабеет, сказали приморские синоптики
30 Январь 2020, 06:30
«Был богатым»: известны подробности убийства ростовского депутата
30 Январь 2020, 05:45
Китайские власти дают уголовки за новости про коронавирус
30 Январь 2020, 05:00
Резкое похолодание обещал Кубай Приморью
Штормовой ветер сменится на 40-градусные морозы, сообщает
DEITA.RU.
Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал, какая погода будет царить в Приморье в начале февраля. Об этом сообщает портал «Примпогода».
По словам Бориса Кубая, циклон, который вызвал в регионе такой сильный ветер со штормовыми показателями, уйдет в сторону Берингова моря. Это значит, что уже 30 января ветер будет стихать.
Однако это не значит, что в Приморье придет потепление. По словам Кубая, с 4 по 8 февраля стоит ожидать резкого похолодания на территории всего края. Синоптик предупредил, что в северных районах температура может опуститься до -40 градусов.
Елена Миронова