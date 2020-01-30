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6 Декабрь 2019, 18:15

Резкое похолодание обещал Кубай Приморью

Зимний Владивосток

Штормовой ветер сменится на 40-градусные морозы, сообщает DEITA.RU.

Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал, какая погода будет царить в Приморье в начале февраля. Об этом сообщает портал «Примпогода».

По словам Бориса Кубая, циклон, который вызвал в регионе такой сильный ветер со штормовыми показателями, уйдет в сторону Берингова моря. Это значит, что уже 30 января ветер будет стихать.

Однако это не значит, что в Приморье придет потепление. По словам Кубая, с 4 по 8 февраля стоит ожидать резкого похолодания на территории всего края. Синоптик предупредил, что в северных районах температура может опуститься до -40 градусов.

Елена Миронова

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