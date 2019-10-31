Резкое похолодание обещают синоптики

Отдохнуть на природе уже не получится, сообщает DEITA.RU.



Синоптики опубликовали прогноз погоды на ноябрьские праздники в Приморье. Данные о погоде на субботу, воскресенье и понедельник – на портале «Примпогода».

Так, синоптики обещают, что резких перемен в погоде не ожидается. Однако и теплой ее назвать нельзя. Так, по ночам в Приморье будут держаться минусовые температуры: до – 8. При этом самым холодным из трех выходных дней будет воскресенье.

Во Владивостоке без осадков. По ночам будет держаться минусовая температура: до -2. Днем около +7 градусов тепла. Также ожидается усиление ветра.

Елена Миронова