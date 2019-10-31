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Deita TV

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Резкое похолодание обещают синоптики

Зимний Владивосток

Отдохнуть на природе уже не получится, сообщает DEITA.RU.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ноябрьские праздники в Приморье. Данные о погоде на субботу, воскресенье и понедельник – на портале «Примпогода».

Так, синоптики обещают, что резких перемен в погоде не ожидается. Однако и теплой ее назвать нельзя. Так, по ночам в Приморье будут держаться минусовые температуры: до – 8. При этом самым холодным из трех выходных дней будет воскресенье.

Во Владивостоке без осадков. По ночам будет держаться минусовая температура: до -2. Днем около +7 градусов тепла. Также ожидается усиление ветра.

Елена Миронова

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