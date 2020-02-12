Резкое похолодание обещают во Владивостоке

Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на неделю во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Вся рабочая неделя будет теплой, сообщает портал «Примпогода».



Однако на выходных в городе начнется резкое похолодание. В ночь на субботу ожидается мороз до -12 градусов и ветер до 18 м/с. В субботу будет -4…-6 градусов. Сильный ветер также останется.

В воскресенье похолодает еще сильнее – до минус 9 градусов. Синоптики также предупредили о сильном ветре.