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Автостоянки стали одним из самых популярных бизнесов в Свободном порту Владивосток
12 Февраль 2020, 08:45
Резкое похолодание обещают во Владивостоке
12 Февраль 2020, 08:15
ХК Адмирал заплатил за несуществующий официальный гимн миллионы рублей
12 Февраль 2020, 07:45
Аварийные работы станут причиной отключений воды во Владивостоке
12 Февраль 2020, 07:15
Дождь и тепло обещают Владивостоку синоптики
12 Февраль 2020, 06:30
Шойгу раскрыл секреты парада Победы
12 Февраль 2020, 05:45
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12 Февраль 2020, 05:00
Иностранка Мая обокрала жителя Санкт-Петербурга
12 Февраль 2020, 04:15
Резкое похолодание обещают во Владивостоке
Дата возвращения морозов уже известна
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды на
неделю во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU. Вся рабочая неделя будет теплой,
сообщает портал «Примпогода».
Однако на выходных в городе начнется резкое похолодание. В ночь на субботу ожидается мороз до -12 градусов и ветер до 18 м/с. В субботу будет -4…-6 градусов. Сильный ветер также останется.
В воскресенье похолодает еще сильнее – до минус 9 градусов. Синоптики также предупредили о сильном ветре.
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