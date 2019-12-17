Резкое похолодание ожидается в Приморье

В некоторых районах температура может опуститься до -30 градусов, сообщает DEITA.RU.



Синоптики опубликовали долгосрочный прогноз до конца недели в Приморье. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Так, после теплого начала недели уже с середины вторника в регион придет похолодание. Однако, по данным синоптиков, на юге оттепели сохранятся до среды.

Уже в среду на погоду в регионе будет влиять антициклон из Азии. Именно принесет холод и ветер в регион. Ночью будет морозно – от -17 до -24 градусов в среднем по краю, на севере до -30 градусов. Днем будет -8…-13 градусов, на побережье немного теплее. Осадков не ожидается.

Елена Миронова