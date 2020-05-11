Резкое похолодание ждёт россиян в ближайшую неделю

Роман Вильфанд, занимающий должность научного руководителя Гидрометцентра, предупредил жителей европейской части России о резком похолодании, сообщает ИА DEITA.RU.



Глубокий циклон будет оказывать влияние на погоду. Его центр расположится над Скандинавским полуостровом и Баренцевым морем. Начало недели порадует тёплой погодой – в начальные дни недели температура достигнет отметки 20-25 градусов по Цельсию.

Однако с 13 мая начнётся внезапное похолодание, показания термометра опустятся на десять градусов и остановятся на значениях ниже нормы на 4-5 градусов, пишет «Лента». Это произойдет в считанные часы – Роман Менделевич прогнозирует изменения за отрезок в 10 часов.

Циклон также создаст условия для грозы и спровоцирует усиление ветра.

Наряду с этим в Азиатской части России жители могут порадоваться потеплению. Фантастические значения ожидаются, например, в Омской области – столбик термометра поднимется до 35 градусов, отмечает метеоролог. Потепление коснётся и Тюменской области, Урала, Западной Сибири, Республик Тывы и Хакасии, а также юга Красноярского края.

Напомним, в Приморском крае ожидается потепление в понедельник, которое, однако, закончится быстро. Согласно информации с сайта «Примпогода» осадки в регионе прекратятся лишь во второй половине недели. Температурные показатели в среднем остановятся на отметке от 13 до 17 градусов в светлое время суток.