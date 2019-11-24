Резкое ухудшение погоды ожидается в столице

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Снег

Вечером в воскресенье, 24 ноября, в дальневосточной столице сохранится снег, метель и гололедица, сообщает DEITA.RU на местную администрацию.

В ближайшие несколько часов во Владивостоке резко похолодает, что приведет к возникновению гололедицы на пешеходных дорожках и городских трассах. В связи с этим чиновники просят быть внимательными и острожными не только автолюбителей, но и пешеходов.

Отмечается, что самые сложные участки городских дорог были заранее обработаны реагентами.

Согласно данным синоптиков, в краевом центре сохранится снег. Ветер усилится до 24 метров в секунду. На дорогах возможен туман, а температура воздуха понизится до минус 10 градусов.

Екатерина Брязгунова

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