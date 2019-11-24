Новости
Форум «Мой бизнес» состоялся во Владивостоке
24 Ноябрь 2019, 18:50
Обстоятельства гибели жены мэра проверяет СКР
24 Ноябрь 2019, 18:29
Инспекторы ГИБДД лишают прав, если не сидел за рулем
24 Ноябрь 2019, 17:59
Резкое ухудшение погоды ожидается в столице
24 Ноябрь 2019, 17:27
«Помрет пол-России» — идея депутата возмутила россиян
24 Ноябрь 2019, 16:59
«Учителя в окно выкинуть» — голый школьник убирал снег на крыше
24 Ноябрь 2019, 16:29
Как законно увеличить размер пенсии, сказал эксперт
24 Ноябрь 2019, 15:59
«Совсем обнаглели» — новый способ нажиться придумали аптеки
24 Ноябрь 2019, 15:29
Резкое ухудшение погоды ожидается в столице
Вечером в воскресенье, 24 ноября, в дальневосточной столице сохранится снег, метель и гололедица, сообщает DEITA.RU на местную администрацию.
В ближайшие несколько часов во Владивостоке резко похолодает, что приведет к возникновению гололедицы на пешеходных дорожках и городских трассах. В связи с этим чиновники просят быть внимательными и острожными не только автолюбителей, но и пешеходов.
Отмечается, что самые сложные участки городских дорог были заранее обработаны реагентами.
Согласно данным синоптиков, в краевом центре сохранится снег. Ветер усилится до 24 метров в секунду. На дорогах возможен туман, а температура воздуха понизится до минус 10 градусов.
Екатерина Брязгунова