Новости
Сотовая связь в России резко подорожает
11 Ноябрь 2019, 15:20
Жить станем хуже: новые штрафы появятся в 2020 году
11 Ноябрь 2019, 15:00
Резонансное убийство 90-х раскрыли спустя 20 лет
11 Ноябрь 2019, 14:42
«Бог парковки» - водитель заблокировал движение в центре столицы
11 Ноябрь 2019, 14:40
Мобильную приемную открыл депутат Законодательного Собрания
11 Ноябрь 2019, 14:38
Российский спецназ прибыл в Китай
11 Ноябрь 2019, 14:20
Серебряные волонтеры решают проблемы здравоохранения на Сахалине
11 Ноябрь 2019, 14:06
"Просто забыли" - целая улица недоступна для жителей
11 Ноябрь 2019, 14:00
Резонансное убийство 90-х раскрыли спустя 20 лет
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого подозревают в организации, руководстве убийства группой по сговору, сообщает DEITA.RU.
Сторона обвинения считает, что преступление было совершено 21 год назад в июле 1998 года. Причиной этого стал передел влияния в криминальном мире региона. Обвинение считает, что фигурант решил организовать убийство своего знакомого, который совершил покушение на убийство и готовился к еще одному.
Фигурант приобрел автоматическое оружие, патроны и пистолет. Организовал группу из шести людей, которые на трассе из села Утесное в сторону Уссурийска, организовали нападение. Пострадавший постарался скрыться, однако был застрелен и погиб на месте преступления. Также в момент преступления пострадала невинная женщина, проезжавшая мимо.
Членам ОПГ ранее были вынесены обвинительные приговоры, однако главный фигурант скрывался и недавно был задержан в Испании, откуда его экстрадировали на родину.
Иван Крышан