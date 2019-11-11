Резонансное убийство 90-х раскрыли спустя 20 лет

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого подозревают в организации, руководстве убийства группой по сговору, сообщает DEITA.RU.

Сторона обвинения считает, что преступление было совершено 21 год назад в июле 1998 года. Причиной этого стал передел влияния в криминальном мире региона. Обвинение считает, что фигурант решил организовать убийство своего знакомого, который совершил покушение на убийство и готовился к еще одному.

Фигурант приобрел автоматическое оружие, патроны и пистолет. Организовал группу из шести людей, которые на трассе из села Утесное в сторону Уссурийска, организовали нападение. Пострадавший постарался скрыться, однако был застрелен и погиб на месте преступления. Также в момент преступления пострадала невинная женщина, проезжавшая мимо.

Членам ОПГ ранее были вынесены обвинительные приговоры, однако главный фигурант скрывался и недавно был задержан в Испании, откуда его экстрадировали на родину.

Иван Крышан