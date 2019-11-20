Результаты ЕГЭ могут аннулировать из-за почерка

В новом году бланки экзамена также будут прогонять через робота для почерковедческой экспертизы, сообщает DEITA.RU.



В Рособрнадзоре о новинке для проверки ЕГЭ. Теперь бланки будут смотреть не только преподаватели, но и роботы. Последние будут сверять почерки одного выпускника на разных бланках.

Так, робот уже проверил 700 бланков прошлогоднего экзамена. Он выявил 11 подозрительных работ – их явно писали разные люди. Результаты этих экзаменов хотят аннулировать. В Рособрнадзоре предупредили, что писать ЕГЭ за друга не получится и в 2020 году: робот также будет проверять работы.

Елена Миронова