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Результаты ЕГЭ могут аннулировать из-за почерка
В новом году бланки экзамена также будут прогонять через
робота для почерковедческой экспертизы, сообщает DEITA.RU.
В Рособрнадзоре о новинке для проверки ЕГЭ. Теперь бланки будут смотреть не только преподаватели, но и роботы. Последние будут сверять почерки одного выпускника на разных бланках.
Так, робот уже проверил 700 бланков прошлогоднего экзамена. Он выявил 11 подозрительных работ – их явно писали разные люди. Результаты этих экзаменов хотят аннулировать. В Рособрнадзоре предупредили, что писать ЕГЭ за друга не получится и в 2020 году: робот также будет проверять работы.
Елена Миронова