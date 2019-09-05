Самая дешевая квартира среди расположенных в домах под снос по программе реновации стоит 4,3 миллиона рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на аналитики компании «Миэль». Речь идет о московских квартирах.

Сравнительно недорогое жилье располагается в Царицыно и представляет собой однокомнатную квартиру в 33 «квадрата». Внутри имеется совмещенный санузел, есть косметический ремонт.

Названо и самое дорогое жилье в домах подобного рода. Располагается оно в районе Мещанском, стоит 25 миллионов рублей. Это девяносто «квадратов», четырехкомнатная квартира неподалеку от станции метро «Проспект мира». Комнаты изолированные, санузел – раздельный.

Анастасия Туркова