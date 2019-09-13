Риелторы сказали, сколько стоит жить в "сталинке"

Приблизительно сто шестьдесят тысяч будет стоить желающим съём квартиры в московских сталинских высотках, сообщает DEITA.RU со ссылкой на агентство недвижимости Savills. Такую сумму придется платить ежемесячно.

Агентство передает, что этой осенью в Москве в аренду сдаются квартиры в гостинице Moscow, Radisson Collection Hotel, в высотках на Кудринской площади, на площади Красные Ворота, на Котельнической набережной. Выбрать для заселения можно одну из сорока квартир. Большая их часть в здании на Котельной: можно выбрать из двадцати трех квартир.

Минимальная арендная ставка в таких домах 54,7 тысяч рублей ежемесячно, максимальная 3,6 миллиона рублей. За такую сумму желающим предлагается пятикомнатная жилплощадь в 280 «квадратов».

Анастасия Туркова