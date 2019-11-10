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«Рискуйте жизнями» — водители недовольны ремонтом дороги
Автолюбители Приморья продолжают недоумевать, как можно настолько безответственно относиться к ремонту дорожного полотна. В паблике primorye_online размещены фотографии проведения дорожного ремонта без знаков, указывающих на то, что ведутся работы, а асфальт разбит, сообщает DEITA.RU.
По словам автора снимков, со стороны развязки Де-фриз — Седанка в сторону села Вольно-Надеждинское, в поселке Новой напротив дома номер 37 улице Первомайской разрыли асфальт, накидали щебня, но знаков нет. «Накануне вечером на наших глазах водитель еле выровнял свой автомобиль, другие просто убивают ходовую часть своего авто. Поговорили с главным на участке, объяснил это просто. Оказывается, не хватает знаков? То есть рискуйте жизнями…» — рассуждает автомобилист.
Стоит отметить, что в этом году многие автомобилисты выражают свое недовольство относительно ремонта дорог. При это к концу сентября была выполнена только треть от запланированных работ. Причины серьезных задержек назывались две — проблемы с документами и сильные дожди в течение полутора месяцев.
Екатерина Брязгунова