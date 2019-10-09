telegr wh call

Новости

Автодиллеры угрожают Путину массовым уходом

9 Октябрь 2019, 14:00

«Просто в шоке» — выдержка из школьного учебника разгневала россиян

9 Октябрь 2019, 13:45

Суд запретил скандальной авиакомпании брать деньги за регистрацию

9 Октябрь 2019, 13:30

Волна протестов катится по Приморью

9 Октябрь 2019, 13:15

Ритейлеры решили заработать на «просрочке»

9 Октябрь 2019, 13:05

Новый развод ГИБДД сильно удивил водителей

9 Октябрь 2019, 12:45

Новый запрет получили военные от Шойгу

9 Октябрь 2019, 12:30

Штормовой ветер, снег, не исключены пожары: синоптики сказали о погоде

9 Октябрь 2019, 12:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Ритейлеры решили заработать на «просрочке»

магазин, продукты, супермаркет, фрукты, овощи

Представители Ассоциации компаний розничной торговли попросили у Госдумы налоговые льготы за бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности, сообщает DEITA.RU.

Члены ассоциации предлагают отдавать такие продукты на благотворительность, а взамен просят не взимать с них НДС.  Для предпринимателей такой подход максимально понятен – по нынешним правилам предприниматели, если начнут раздавать продукты, должны будут оплатить около 40% налогов.

При этом чиновники считают, что отмена НДС позволит предпринимателям уводить часть товара в тень, а после продавать его по низким ценам. То есть у товара в ближайшие дни закончится срок годности, его списывают, а после не раздают и продают по ценам ниже, или по этой же системе списывают обычные продукты и потом их продают по ценам значительно ниже обычных.

Пока члены ассоциации предлагают сначала узаконить понятие «с истекающим сроком годности» и только после уточнить, что попадет под это понятие. Пока из-за истекшего срока годности в прошлом году списали порядка 700 тысяч тонн продукции, основная часть - это овощи и фрукты,  45%. Около 30% - рыба и мясо, остальное приходится на молоко, кондитерскую и колбасную продукции.

Пока АКОРТ высказали свои предложения об отмене НДС депутатам Государственной думы, Минфин не извещали.

Отметим, что вопрос о раздаче еды уже поднимался несколько раз в публичном поле, так, сами ритейлеры не против данной инициативы. В странах Европы существует подобная практика по раздаче еды, которая придет в негодность в ближайшее время. Благодаря этому ЕС удается кормить пенсионеров и малоимущих граждан.

Иван Юрьев

Читайте также:

5 советов от КГБ: как пить и не пьянеть

Поклонская «засветила» телефон в Сети

Военкомат сыграет с призывниками в игру

Популярное

Двойные квитанции за услуги ЖКХ приходят приморцам

Кожемяко отказался вернуть прямые выборы мэров

Бары опустеют: любимый напиток россиян запретят

Тысячи мигрантов ожидаются в России – Путин дал разрешение
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...