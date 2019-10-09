Ритейлеры решили заработать на «просрочке»

Представители Ассоциации компаний розничной торговли попросили у Госдумы налоговые льготы за бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности, сообщает DEITA.RU.

Члены ассоциации предлагают отдавать такие продукты на благотворительность, а взамен просят не взимать с них НДС. Для предпринимателей такой подход максимально понятен – по нынешним правилам предприниматели, если начнут раздавать продукты, должны будут оплатить около 40% налогов.

При этом чиновники считают, что отмена НДС позволит предпринимателям уводить часть товара в тень, а после продавать его по низким ценам. То есть у товара в ближайшие дни закончится срок годности, его списывают, а после не раздают и продают по ценам ниже, или по этой же системе списывают обычные продукты и потом их продают по ценам значительно ниже обычных.

Пока члены ассоциации предлагают сначала узаконить понятие «с истекающим сроком годности» и только после уточнить, что попадет под это понятие. Пока из-за истекшего срока годности в прошлом году списали порядка 700 тысяч тонн продукции, основная часть - это овощи и фрукты, 45%. Около 30% - рыба и мясо, остальное приходится на молоко, кондитерскую и колбасную продукции.

Пока АКОРТ высказали свои предложения об отмене НДС депутатам Государственной думы, Минфин не извещали.

Отметим, что вопрос о раздаче еды уже поднимался несколько раз в публичном поле, так, сами ритейлеры не против данной инициативы. В странах Европы существует подобная практика по раздаче еды, которая придет в негодность в ближайшее время. Благодаря этому ЕС удается кормить пенсионеров и малоимущих граждан.

Иван Юрьев