Робот разрешил: Отпускать россиян на прогулку может начать система

Ирина Киркора, заместитель председателя Совета по правам человека (СПЧ) инициировала введение разовых пропусков на прогулки, сообщает ИА DEITA.RU. Кроме того, было предложено предоставлять пропуска для поездок на дачу.

При этом пропуска не планируется предоставлять всем дачникам – лишь лицам пожилого возраста. В СПЧ «вспомнили», что для некоторых людей продукты, выращенные на дачных участках, становятся единственным средством пропитания.

Однако просто получить пропуск и отправиться на дачу жаждущим загородного отдыха не получится. В Совете отмечают, что необходимо особым образом организовать трафик передвижения, пишет РБК. Ирина Киркора отмечает, что может быть организована и помощь для тех пенсионеров, которым сложно заниматься физическим трудом. Помощь предлагается обеспечить за счёт привлечения временно безработных граждан.

Параллельно сообщили и об инициативе внедрения разовых пропусков на прогулки, опять-таки в первую очередь для пожилых людей. В ход пошли аргументы, что человек при постоянном пребывании в четырёх стенах может ослабнуть и недополучить кислород.

Примечательно, что система может помочь россиянам выбрать время, когда именно человек сможет выйти на прогулку. Это должно позитивно сказаться на распределении потока гуляющих людей в течение дня, чтобы не происходило скопления людей в одном месте в одно время.

Настораживает, что подобные меры инициированы за 5 суток до предполагаемого окончания режима самоизоляции, а ведь на внедрение системы должно быть выделено какое-то время. Впрочем, федеральные власти уже начали обсуждать идею продления карантина ещё на некоторое время – например, распространив его ещё и на майские праздники.