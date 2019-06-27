Собственность главного космического ведомства России потребовала доработки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс".

Робот FEDOR, полученный "Роскосмосом", оказался не вполне готовым к полёту на орбиту. Об этом заявил космонавт Александр Скворцов. Предполагалось, что железный член экипажа отправится вместе со своими товарищами на Международную космическую станцию, однако путешествие оказалось под вопросом.

По словам Скворцова, во время подготовительных занятий выяснились некоторые недочёты в работе FEDOR'а, которые требуют исправлению до того, как будет решено отправить его на МКС.

Космонавт выразил надежду, что конструкторы успеют привести робота в порядок и первый "блин не будет комом".

Ранее сообщалось, что задачей FEDOR'а будет помощь экипажу в технических моментах, таких как транспортировка инструмента.

«У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать ее сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с «Федором» будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам», — рассказал он, не раскрыв суть замечаний.

Напомним, что "Роскосмос" получил робота 11 апреля. А еще Рогозин собирается завести лунных аватаров и космический трамвай.

Дмитрий Шевченко