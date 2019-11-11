Роботов приравняют к коллекторам в России

Министерство юстиции России предлагает на законодательном уровне контролировать телефонные звонки должникам, которые совершают роботы-коллекторы, сообщает DEITA.RU.



Звонки роботов предлагается приравнять к звонку сотрудника банка или коллекторской службы, как сообщают «Известия». При этом могут появиться новые определения для неодушевленных собеседников, такие как «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор». Роботизированные собеседники смогут отправлять голосовые сообщения, а также генерировать речь, для того чтобы поддержать соответствующий сценарий диалога с должником.

Стоит отметить, что у должников появится возможность ограничить звонки от механизированных собеседников. На данный момент подобная возможность касается только звонков от сотрудников коллекторских агентств или банков. Согласно законодательству РФ, должник может сам выбрать наиболее приемлемую для себя частоту обзвона. Принятие закона от Минюста позволит регулировать в том числе и звонки от роботов-коллекторов.

Напомним, глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф сообщил, что порядка 99% решений относительно выдачи кредитов физическим лицам в подконтрольном банке принимается искусственным интеллектом. Решение о кредитовании юридических лиц принимаются ИИ в 35 процентах случаев, однако в будущем этот показатель планируется увеличить до 70%.

Софья Корф