Роддом закрыли на карантин из-за коронавируса в Приморье

Сразу два медицинских учреждения в Приморье закрылись на карантин – это отделение гематологии Краевой клинической больницы №2 и роддом №4 во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство края.

Так, в больнице №2 коронавирус подтвержден у медсестры и девяти пациентов.

В роддоме №4 также нашли коронавирусную инфекцию у одного из врачей. Сейчас все роженицы, прикрепленные к этому медицинскому заведению, будет принимать краевая больница №1 и Перинатальный центр.

- Пациентки, которые находились до настоящего времени в роддоме №4, здесь же и остаются. Всех рожениц обследовали на COVID-19. Те результаты большинства женщин, которые уже получены, – отрицательные. Завтра-послезавтра получим оставшиеся тесты,– сообщила главный акушер-гинеколог минздрава Приморья Евгения Шутка.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 в Приморье – 494 человека. Из них 66 человек победили болезнь, трое пациентов скончалось.