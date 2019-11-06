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Родителей не пустят к школьникам и детсадовцам
Порядок допуска на территорию образовательных учреждений
ужесточили после трагедии в Нарьян-Маре, сообщает DEITA.RU.
В Хабаровске местные власти приняли решение ужесточить пропускной режим на территории всех школ и детских садов. Как объяснили в мэрии, это напрямую связано в трагедией в детском садике в Нарьян-Маре.
Теперь в ближайшее время школы и сады составят новые правила по допуску взрослых внутрь. По словам ответственных чиновников, не будет такого, что охрана должна верить на слово, к кому именно человек направляется. Предположительно, родителей вообще перестанут пускать в школы и сады.
Напомним, на прошлой неделе вооруженный мужчина проник в детский садик в Нарьян-маре и убил 6-летнего ребенка. Выяснилось, что убийца состоял на учете у нарколога, а убийство совершил ради того, чтобы подействовала магия вечной жизни.
Елена Миронова