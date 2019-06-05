Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец согласилась с Минюстом в вопросе жилья для ребенка разведённых родителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT. Когда родитель нетрудоспособен, второй должен обеспечить содержание ребёнка и оплатить ему жилье.

Разумеется, сам собой возникает вопрос, почему нельзя было оставить ребенка с тем, кто способен обеспечить его всем необходимым. Волынец в ответ напоминает: каждый случай индивидуален, и ситуация может быть непростой.

Но и принятых мер по оплате жилья может оказаться недостаточно, поэтому глава родительского комитета говорит о необходимости обеспечить муниципальной поддержкой такие семьи. Им можно предоставить жилье из госфонда на условиях соцнайма, чтобы избежать излишних трат.

Анастасия Туркова