Родителей обяжут показывать детей бабушкам и дедушкам

Правовые отношения в семьях хотят изменить, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы разработали законопроект, который меняет правовые отношения в российских семьях. Как пишет «Российская газета», речь идет о правах ближайших родственников на детей до 18 лет.

Сейчас, согласно действующему закону, официальными представителями несовершеннолетнего являются только родители. Предлагается наделить этим правом бабушек и дедушек, а также братьев и сестер.

Также предлагается сделать так, что бабушкам и дедушкам будет гарантировано право на общение с внуками. Пока такие гарантии есть только у родителей, если суд не решит обратного.

Елена Миронова