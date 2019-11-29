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Родителей обяжут показывать детей бабушкам и дедушкам
Правовые отношения в семьях хотят изменить, сообщает
DEITA.RU.
Депутаты Госдумы разработали законопроект, который меняет правовые отношения в российских семьях. Как пишет «Российская газета», речь идет о правах ближайших родственников на детей до 18 лет.
Сейчас, согласно действующему закону, официальными представителями несовершеннолетнего являются только родители. Предлагается наделить этим правом бабушек и дедушек, а также братьев и сестер.
Также предлагается сделать так, что бабушкам и дедушкам будет гарантировано право на общение с внуками. Пока такие гарантии есть только у родителей, если суд не решит обратного.
Елена Миронова