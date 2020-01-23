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Родителей при разводе заставят платить за жилье детей
Депутаты приняли поправки в закон в третьем чтении, сообщает DEITA.RU.
В четверг, 23 января, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении новый закон. Как сообщает «Российская газета», новые правила должны гарантировать защиту интересов детей при разводе родителей.
Так, теперь законодательство обязывает того из родителей, который не живет с ребенком, оплачивать второй стороне часть затрат на жилье. В законе отмечается, что эта сумма, необходимая, например, на аренду квартиры, дополняет сумму алиментов.
Сообщается, что в Семейном кодексе и ранее существовала норма, которая обязывала одного из родителей давать деньги на допрасходы помимо алиментов. Однако тогда родители обязаны были дополнительно тратиться только в случае проблем со здоровьем их ребенка.
Елена Миронова