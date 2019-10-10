Родителей школьников будут штрафовать

Родителей курящих школьников привлекут к административной ответственности, сообщает DEITA.RU.

Проект нового закона опубликован на официальном сайте правовой информации. Инициатором новой карательной меры стала стали члены профилактической комиссии правительства РФ.

Авторы инициативы планируют добавить в действующий КоАП статью о привлечении к «административке» родителей или официальных представителей несовершеннолетних россиян за употребление последними табачных изделий. В качестве наказания предусматриваются несколько вариантов: официальное предупреждение от представителей правоохранительных органов для первого выявленного инцидента, штраф до пяти тысяч рублей за повторные случаи курения детей и арест родителей на срок до пятнадцати суток за допущение систематического употребления табака школьниками.

В пояснительной записке к документу сказано, что данная инициатива признала побороть детскую зависимость от сигарет в России. По данным комиссии, на сегодняшний день примерно десять процентов несовершеннолетних уже к подростковому возрасту обзаводятся этой пагубной привычкой.

Россияне отозвались на инициативу неоднозначно. Одни поддержали поправки в Административный кодекс, другие - назвали новую статью «бессмысленной» и «нереализуемой». Родители заявили, что с пагубными привычками детей нужно бороться не через наказание мам и пап, а с помощью открытия новых мест для проведения полезного досуга школьников: строить спортивные школы, открывать бесплатные секции и т.д.

Политики предложили бороться с проблемой через повышение цен на сигареты, чтобы школьники не могли позволить себе их приобрести. А также обратить внимание на доступность вейпов и электронных сигарет, которая также сбивает детей с правильного образа жизни.

Екатерина Цой