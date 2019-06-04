Два новшества готовятся к обсуждению в Госдуме, и они касаются школьников, сообщает DEITA.RU.

Например, младшим детям дадут преимущество при поступлении в ту же школу, где уже учатся их старшие братья и сестры. Теперь, даже если очередь из желающих будет большая, дети все равно смогут учиться в одной школе, уходить на каникулы в одно и то же время. А родителям станет удобнее посещать собрания.

Также преимущество будет и у детей учителей: их смогут взять в то заведение, в котором работают сами родители.

Анастасия Туркова