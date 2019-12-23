Родители бросили спящего малыша одного в машине - видео

Родители оставили спящего малыша одного в машине возле известного торгового центра на Второй речке во Владивостоке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на популярный паблик revizor_vdk.

Жительнице города удалось запечатлеть неприятную историю на видео. Ее возмущению не было предела: «Я в диком ужасе! Малыш, около года, спит в автокресле на переднем сидении. В автомобиле и рядом из взрослых никого нет. Авто стоит на обочине. Включены аварийки возле точки продажи елок. Идёт большой поток машин! Не дай бог зацепит кто-то машину. А если ребёнок проснётся, или что-то будет с ним страшное происходить?! Что тогда? Люди совсем головой не думают?».

Стоит отметить, что гнев гражданки вполне оправдан. Правила дорожного движения строго-настрого запрещают оставлять ребенка до семи лет одного в автомобиле. Наказания по данной статье нет, однако в случае острой необходимости подобные деяния рассматривают как административное правонарушение или уголовное преступление.

В первом случае речь идет о штрафе за нарушение правил парковки. Это штраф в размере 500 рубле. А во втором — оставление в опасности. В этом случае можно и свободы лишиться на один год.

Екатерина Брязгунова