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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

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Родители ошарашены конфетами с наркотиками

дети

Фото объявления с бесплатными конфетами «гуляет» по родительским чатам и наводит панику среди населения, сообщает DEITA.RU. Согласно сопроводительной аудиозаписи, конфеты содержат опасные запрещённые вещества.

Массовое распространение в сети получило и видео с подростком. За кадром женщина спрашивает: «Сыночек, конфетку ты говоришь, скушал?», при этом мальчик не реагирует на вопросы. Как отмечает портал «Фонтанка.ру», родиной видео стал Новосибирск. Администрация города, как указано в заметке, подтвердила подлинность видеоролика. Предположительно, произошло отравление от конфеты с никотином.

В ряде городов видеозапись распространяется под видом местной, что создаёт панику среди родителей.

Паника подогревается и сообщениями о распространении конфет с вредными веществами. Однако первые упоминания о подобных «ужастиках» датируются ещё осенью 2014 года. Тогда, в октябре на якутском портале появилось первое упоминание о конфетах с запрещёнными веществами.

На данный момент, вероятно, возникла очередная «волна» сообщений, которая прокатилась по многим регионам страны. Стерлитамак, Омск, Санкт-Петербург, Смоленск, Липецк, Волгодонск, Комсомольск-на-Амуре, Казань, Магадан - список городов пополняется. Некоторым из них спешат приписать авторство видеоролика или снимка с опасными конфетами. Стоит отметить, что некоторые местные СМИ оперативно сообщают о недостоверности распространяемой в группах информации, так как проверенные источники, такие как администрация того или иного города, опровергают полученные сведения.

В иных сообщениях конфеты связывают с так называемыми «снюсами». В странах Европы это особым образом подготовленный табак, тогда как в России такое же название у бестабачных никотиновых смесей, которые в свободном доступе продаются в точках розничной торговли. В ряде региональных СМИ и на федеральном телеканале недавно поднимали тему, что снюсы начали пользоваться популярностью в школах России.

На общей волне истерии, факты о разных веществах и событиях смешивают в один невообразимый коктейль, в котором трудно прослеживается временная кривая. Фото, видео и аудиосообщения становятся вирусными, а истории обрастают всё новыми и новыми подробностями, несмотря на то что события могут быть пятилетней давности.

Желательно придерживаться спокойных настроений, а подозрительную информацию уточнять в проверенных источниках —  на сайтах регионального отделения МВД и администрации своего города или региона.

Софья Корф

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