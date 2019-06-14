Если подросток участвует в незаконных митингах отвечать будут родители, которых призовут контролировать этот процесс сообщает DEITA.RU. С недавних пор выходы на митинги подростков, не разбирающихся в политике, стали немалой головной болью для взрослых россиян.

Как пишет РИА ФАН, если направить молодежный бунт в «нужном» направлении, можно спровоцировать стычку молодежи с полицией, что опасно для здоровья подростков и неправомерно. Организаторов незаконных мероприятий тоже заставят на это отвечать. Кроме того, вышел на обсуждение законопроект, который потребует от родителей вмешательства в таких вопросах.

По законодательство на свое мнение по острым вопросам имеет каждый, и высказать ее можно тоже. Мирные собрания без оружие также не запрещены. Протест выразить тоже можно, но осознанный, «взрослый» протест. Рациональный и законный. Поскольку у подростка позиция еще не сформирована, для них митинги могут стать опасными.

Государству, в свою очередь, не нужны стычки и погромы, как и множество травмированных. Поэтому и может быть принят закон, призывающий родителей следить за участием своих чад в митингах, особенно оппозиционных.

Анастасия Туркова

