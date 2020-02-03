Родители просят Путина запретить красную ручку в школах

Родители, недовольные тем, что их детей в школе только ругают, да правят ошибки красной ручкой, создали петицию на имя президента страны. Там они просят Владимира Путина ввести и систему поощрений для школьников, сообщает DEITA.RU.

На популярной платформе change.org появилась петиция «против красного маркера», отмечая, что все учителя делают пометки красной ручкой, «акцентируя внимание на плохом», при этом не помечая в ученических тетрадях успехи школьников.

«К примеру, ученик 2 класса решил 9 примеров по математике, 3 из которых не правильно. Учитель выделяет только 3 ошибки в примерах красной ручкой. Вместо этого, необходимо выделить правильные примеры и похвалить», - подчеркивает автор петиции.

Кроме того, инициаторы отмечают, что такая система, которая с детства «только указывает на наши ошибки, забывая о наших талантах», пагубно влияет на развитие и мотивацию ребенка.