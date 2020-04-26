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Родителям дали советы, чем занять ребенка в самоизоляции
Дистанционное обучение детей началось с момента введения режима самоизоляции в стране
Российским родителям, находящимся в самоизоляции совместно со своими детьми, дали несколько советов, как и чем занять ребенка, если взрослому необходимо работать, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Ридус».
Основную помощь родители могут найти в интернете. В материале «Ридус» предлагается включить ребенку познавательные программы или мультики. Однако там же подчеркивается, что необходимо следить за контентом, который будет поглощать чадо. Необходимо обезопасить и дом, убрав лекарства подальше от ребенка, как и другие опасные предметы.
Если ребенок будет просить внимание, то родителям советуют включить онлайн-квесты, где аниматоры развлекают чад.
Напомним, что с конца марта в России начался так называемый режим самоизоляции, граждан страны просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Тогда началось дистанционное обучение детей.