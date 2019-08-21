Специальную доплату хотят ввести родителям на сборы детей в школу, сообщает DEITA.RU.



Инициативу в Госдуме предложил глава комитета по образованию Борис Чернышов.

Каждый год в канун первого сентября российские семьи сталкиваются с серьезными тратами перед очередным школьным годом.

Канцелярия, учебники, школьная форма и обувь и так далее - далеко не каждая российская семья может себе это позволить.

Предложение депутата уже направлено главе ведомства по образованию, заместителю Дмитрия Медведева Татьяне Голиковой. Конкретная сумма желаемого капитала пока не озвучивается.

Согласно разным подсчетам, средний чек на сборы ребенка в колу в этом году составит от 6 до 10 тысяч рублей. Больше всего тратят в Красноярске и Новосибирске - как раз под 10 тысяч. Москвичи тратят немного меньше - 8700 рублей.

И это только необходимые непосредственно для учебы вещи.

Если взять еще и школьный костюм, которые состоятельные родители могут себе позволить купить, получится дополнительно около 15 тысяч рублей.

Приличная обувь стоит 3 - 5 тысяч рублей. Спортивная форма обойдется еще в 5 тысяч. Кроме того, одной пары обуви как на уроки, так и на физкультуру недостаточно, им это еще дополнительные расходы.

В общем, в зависимости от благосостояния семьи, траты могут вырасти до 50 тысяч рублей. Сейчас господдержка перед школьным годом в России есть, но не для всех.

Так, дотации от 1000 до 10 тысяч в зависимости от региона предоставляются многодетными и малоимущим семьям. Чтобы получить эти доплаты, необходимо собрать множество справок, посетить несколько инстанций, передать все в социальную службу.

В Госдуме хотят не только ввести доплату для всех родителей, но и упростить способы ее получения. Конкретные меры пока что тоже не озвучены.

Напомним, в этом году учебный год стартует не 1 сентября, а второго. Чтобы не проспать учебный год, можно купить «умный будильник» - плюс еще несколько тысяч в бюджет.

Василий Кучин