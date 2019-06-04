Россияне, родившиеся в выходные, имеют наибольшие пенсионные накопления по сравнению с другими людьми, сообщает DEITA.RU. Так, считают аналитики НПФ «Сафмар.

В их исследовании приняли участие более 4-х миллионов пенсионеров. Так, оказалось, что больше всего накопили люди, которые родились в субботу – 61,87 тысячи рублей. Следом за ними идут люди, родившиеся в воскресенье – 61,74 тысячи рублей.

Наименьшие накопления имеют люди, родившиеся во вторник. Их накопления составили 60,98 тысяч рублей. Россияне, родившиеся в другие дни недели, накопили от 61,05 до 61,21 тысячи рублей.

Специалисты негосударственного фонда подчеркнули, что не знают, с чем связана такая тенденция. Такие данные показала собранная статистика.

Иван Юрьев