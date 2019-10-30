Родственники пропавших рыбаков в панике

Родственники пропавших в Ольгинском районе рыбаков надеются на то, что их близкие живы и просят подключиться к поискам авиацию, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает портал newsbox.24, следов крушения катера спасательные службы не обнаружили. Близкие рыбаков надеются, что у плавсредства отказал двигатель, и мужчин унесло сильное течение. Комментаторы портала выражали идею о том, что лодка может находиться между Сахалином и Японией – далеко от места исчезновения приморцев.

Отметим, что поиски пропавших рыбаков идут третьи сутки. По сообщению МЧС, спасатели уже обследовали более 100 км акватории, на плавсредствах и с вертолета. Последний раз мужчин видели в субботу, 26 октября, когда они отправились рыбачить на катере. В понедельник родственники забили тревогу, вызвав полицию и администрацию поселка Тимофеевка. Полиция, МЧС и добровольцы прочесали 7 км берега и 15 км акватории.

В поисках сотрудникам ведомств помогают мимо проходящие суда, отпрашиваются местные жители и потенциальные очевидцы. Пока что никаких данных о местонахождении и состоянии пропавших нет.

Александра Маслова