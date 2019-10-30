Новости
Хотелки в вашей спальне: общение чиновника с народом закончилось скандалом
30 Октябрь 2019, 15:43
«Мы вам не товарищи»: Трутнев обделил вахтовиков
30 Октябрь 2019, 15:40
Въезд на опасный мост блокировала пробка
30 Октябрь 2019, 15:32
Детям из многодетных семей установили новые льготы
30 Октябрь 2019, 15:23
Родственники пропавших рыбаков в панике
30 Октябрь 2019, 15:20
В Международной конференции по редкому виду искусства принял участие музей из Приморья
30 Октябрь 2019, 15:01
Зачем раздавать бесплатно лекарства, объяснили экономисты
30 Октябрь 2019, 15:00
Приморцам отказали в прямых выборах мэров
30 Октябрь 2019, 14:56
Родственники пропавших рыбаков в панике
Родственники пропавших в Ольгинском районе рыбаков надеются на то, что их близкие живы и просят подключиться к поискам авиацию, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает портал newsbox.24, следов крушения катера спасательные службы не обнаружили. Близкие рыбаков надеются, что у плавсредства отказал двигатель, и мужчин унесло сильное течение. Комментаторы портала выражали идею о том, что лодка может находиться между Сахалином и Японией – далеко от места исчезновения приморцев.
Отметим, что поиски пропавших рыбаков идут третьи сутки. По сообщению МЧС, спасатели уже обследовали более 100 км акватории, на плавсредствах и с вертолета. Последний раз мужчин видели в субботу, 26 октября, когда они отправились рыбачить на катере. В понедельник родственники забили тревогу, вызвав полицию и администрацию поселка Тимофеевка. Полиция, МЧС и добровольцы прочесали 7 км берега и 15 км акватории.
В поисках сотрудникам ведомств помогают мимо проходящие суда, отпрашиваются местные жители и потенциальные очевидцы. Пока что никаких данных о местонахождении и состоянии пропавших нет.
Александра Маслова