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Родственники заключенных рассказали о пытках в тюрьме
О зверствах в ливийской тюрьме «Митига», где сейчас незаконно удерживается группа россиян, рассказали родственники заключенных журналистам, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РИА ФАН, граждане, чьим близким не повезло оказаться в неофициальной колонии бандитского объединения, рассказали о том, в каких бесчеловечных условиях приходится выживать их родственникам. Они отметили крохотные камеры, в которых содержатся сразу 20-30 человек, а также жестокие избиения ради выдачи необходимых показаний заключенными.
Источники, пожелавшие остаться анонимными из соображений собственной безопасности и сохранности жизни своих близких, отметили среди часто встречающихся издевательств удары по пяткам, подвешивания в наручниках и избиение палками.
Федеральное агентство новостей не решалось публиковать эту информацию до тех пор, пока не убедилось в отсутствии опасности для жизни корреспондентов, вернувшихся на родину, а также в правдивости полученных сведений с помощью источников среди триполийской спецслужбы (мухабарата).
Дмитрий Санников