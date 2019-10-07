Родственники заключенных рассказали о пытках в тюрьме

О зверствах в ливийской тюрьме «Митига», где сейчас незаконно удерживается группа россиян, рассказали родственники заключенных журналистам, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, граждане, чьим близким не повезло оказаться в неофициальной колонии бандитского объединения, рассказали о том, в каких бесчеловечных условиях приходится выживать их родственникам. Они отметили крохотные камеры, в которых содержатся сразу 20-30 человек, а также жестокие избиения ради выдачи необходимых показаний заключенными.

Источники, пожелавшие остаться анонимными из соображений собственной безопасности и сохранности жизни своих близких, отметили среди часто встречающихся издевательств удары по пяткам, подвешивания в наручниках и избиение палками.

Федеральное агентство новостей не решалось публиковать эту информацию до тех пор, пока не убедилось в отсутствии опасности для жизни корреспондентов, вернувшихся на родину, а также в правдивости полученных сведений с помощью источников среди триполийской спецслужбы (мухабарата).

Дмитрий Санников