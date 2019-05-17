Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект прошел в Госдуме второе чтение.
После долгих споров поправки к закону приняты: родственникам и законным представителям пациента разрешат посещение реанимации.
С просьбой дать людям такую возможность к президенту РФ обратился известный актер и общественный деятель Константин Хабенский в ходе одной из "прямых линий".
К настоящему моменту допуск родственников в реанимацию еще остается на усмотрение руководства лечебных учреждений.
При этом ряд ограничений сохранится: например, не пустят пришедших в реанимационное отделение роддома или в инфекционный стационар. Также не пропустят заболевшего родственника с температурой или инфекцией.
Анастасия Туркова