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Родственников защитят от «черных коллекторов»

черный коллектор

«Черным коллекторам» запретят общаться с родственниками должников без нотариально заверенного согласия последних. Об этих и других ограничениях для «выбивальщиков долгов» поговорили депутаты Госдумы, сообщает DEITA.RU.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая выпустила на президиуме законодателей с инициативой полностью отлучить «черных коллекторов» от долгов россиян. Для этого, по мнению политика, власти должны на законодательном уровне запретить кредитным организациям передавать ответственность за взыскание задолженностей с граждан через «агентские договоры». Последний термин – это своеобразная лазейка банков, чтобы обойти новое правило по передаче долгов. Благодаря поправкам в действующее законодательство, задолженность россиян может быть переуступлена другой финансовой организации или официальным государственным коллекторам. «Черные» коллеги к последним не относятся.   

Одновременно с установлением контроля за заключением указанных договоров Яровая требует разработать механизм запрещающий любые коллекторские попытки установить контакт с родственниками, коллегами и друзьями должников. По мнению зампредседателя парламента, именно эти люди больше других страдают от различных махинаций коллекторов, а потому государство обязано взять их под свою защиту.

«Нужно сделать так, чтобы общение между коллекторами и третьими лицами происходило только по согласию последних. Также необходимо наделить близких людей должников правом отказаться от какого-либо взаимодействия с коллектора без личного общения с последними. Например, через нотариуса», - говорилось в ходе президиума.

Ирина Яровая напомнила, что никакие коллекторы – ни «черные», ни государственные – не имеют права даже пытаться «выбивать» с россиян задолженности по счетам ЖКХ.  

Екатерина Цой

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