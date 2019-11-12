Рогозин не нашел новых воров на «Восточном»

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что новых фактов хищений на космодроме Восточный нет, сообщает DEITA.RU.

Как подчеркнул Дмитрий Рогозин, вторая очередь космодрома Восточный строится совершенно на иных принципах. По его словам, там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива. «Никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», - заявил Дмитрий Рогозин.

Как считает глава «Роскосмоса», хищениями на Восточном занимались подрядчики «Спецстроя». По итогам расследования ситуации сам «Спецстрой" расформировали, а "Роскосмосу" предъявили претензии как заказчику строительства.

Накануне ситуацию с воровством в оборонно-промышленном комплексе РФ обсудил Владимир Путин на совещании с членами правительства. В качестве самого яркого примера президент привел космодром Восточный в Амурской области.

По словам главы государства, необходимо сделать так, чтобы деньги использовались по назначению на этой стройке, а не оседали в карманах. Владимир Путин отметил, что на всех ОПК необходимо добиться прозрачности.

Также президент прямым текстом отметил, что «воруют миллионами!». Речь шла про космодром в ДФО. Он также подчеркнул, что по факту воровства бюджет средств на строительстве было возбуждено несколько десятков уголовных дел, некоторые фигуранты уже сидят в тюрьмах. Но даже это не помогло навести порядок.

Дмитрий Санников