telegr wh call

Новости

Рогозин не нашел новых воров на «Восточном»

12 Ноябрь 2019, 20:15

Дорогостоящей вакцины в Приморье нет

12 Ноябрь 2019, 20:00

Забрать, чтобы отдать: Кудрин рассказал, как побороть бедность в России

12 Ноябрь 2019, 19:40

Следователи ищут пропавших детей

12 Ноябрь 2019, 19:20

Лучших москвичей завезут на Дальний Восток

12 Ноябрь 2019, 19:00

Две иномарки столкнулись и улетели в овраг с водой

12 Ноябрь 2019, 18:40

Власти наденут на россиян контролирующие браслеты

12 Ноябрь 2019, 18:20

Платить за сообщения о нарушении ПДД предложили в России

12 Ноябрь 2019, 18:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Рогозин не нашел новых воров на «Восточном»

космодром

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что новых фактов хищений на космодроме Восточный нет, сообщает DEITA.RU.

Как подчеркнул Дмитрий Рогозин, вторая очередь космодрома Восточный строится совершенно на иных принципах. По его словам, там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива. «Никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», - заявил Дмитрий Рогозин.

Как считает глава «Роскосмоса», хищениями на Восточном занимались подрядчики «Спецстроя». По итогам расследования ситуации сам «Спецстрой" расформировали, а "Роскосмосу" предъявили претензии как заказчику строительства.

Накануне ситуацию с воровством в оборонно-промышленном комплексе РФ обсудил Владимир Путин на совещании с членами правительства. В качестве самого яркого примера президент привел космодром Восточный в Амурской области.

По словам главы государства, необходимо сделать так, чтобы деньги использовались по назначению на этой стройке, а не оседали в карманах. Владимир Путин отметил, что на всех ОПК необходимо добиться прозрачности.

Также президент прямым текстом отметил, что «воруют миллионами!». Речь шла про космодром в ДФО. Он также подчеркнул, что по факту воровства бюджет средств на строительстве было возбуждено несколько десятков уголовных дел, некоторые фигуранты уже сидят в тюрьмах. Но даже это не помогло навести порядок.

Дмитрий Санников

Читайте также:

«Воруют сотнями миллионов!»: Путин возмущен Дальним Востоком

Путин лично проверит проблемы космодрома "Восточный"

Путин нагрянет на космодром «Восточный»

Популярное

Путин и Медведев выступили за новый налог

Пенсионный возраст предложили вернуть в Госдуме

МЧС предупредило об опасности в регионе

Как получить кэшбэк от государства, рассказали в Госдуме
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...