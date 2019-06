Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не станет брать Илона Маска на работу, хотя и не против с ним увидеться, сообщает DEITA.RU.

Об этом руководитель Роскосмоса рассказал во время Петербургского международного экономического форума. Как считает Дмитрий Рогозин, главу компании SpaceX он бы на работу не взял, потому что «нужно своих поднять».

При этом Рогозин не исключил встречи с Илоном Маском: «Если он вдруг по каким-то делам приедет, не по нашим, по каким-то еще, я на него с удовольствием посмотрю». Но специально приглашать Маска Рогозин не будет, так как оба руководителя – занятые люди.

В феврале 2019 года Илон Маск прокомментировал ролик с участием «Жигулей» и ставропольского студента, опубликованный в Twitter. В нем был отмечен аккаунт бизнесмена с подписью And how do you like this («Как тебе такое»). На твит ответил сам бизнесмен, написав на русском языке «хаха офигенно».

Дмитрий Санников