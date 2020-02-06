telegr wh call

Новости

Легковые автомобили подорожали в России

6 Февраль 2020, 20:45

Рогозин обиделся на шутку Урганта о космонавтах

6 Февраль 2020, 20:15

Больше половины женщин мира недовольны размером груди

6 Февраль 2020, 20:00

Резиденты СПВ подкинули проблем Кожемяко

6 Февраль 2020, 19:40

В Китае некому заниматься сборкой iPhone из-за коронавируса

6 Февраль 2020, 19:20

Приморье не вошло в топ пьющих регионов

6 Февраль 2020, 19:10

Больше полутора тысяч коррупционеров Приморья привлечены к ответственности

6 Февраль 2020, 19:00

Буксиры спасают от ледяного плена боевые корабли ТОФ

6 Февраль 2020, 18:55

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Рогозин обиделся на шутку Урганта о космонавтах

Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не оценил шутку телеведущего Ивана Урганта про космонавтов

Российское космическое ведомство и Центр подготовки космонавтов планируют снизить некоторые требования к будущим космонавтам. Какие именно требования снизят, не уточняется, и этот факт спровоцировал команду сценаристов «Вечернего Урганта» на шутку, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, фабула шутки гласит, что космическим полетам якобы не помешают судимости по малолетству и психические отклонения незначительной тяжести. Дмитрий Рогозин этот юмор не оценил и предположил, что Ургант уже слишком долго ведет развлекательную передачу, и у него закончились шутки. Остались только самые плоские: то про верующих, то про героев-космонавтов.

Однако это была не первая «обратная связь» на шутку: быстрее всех отреагировал андроид Федор, летом прошлого года выполнявший космическую миссию на МКС. Федор уточнил, что речь идет только про требования к зрению. Грабителей и осужденных в космонавты не возьмут, своих друзей Ивану Ургант Федор в кандидаты предлагать запретил.

К слову, прошлым летом Роскосмос объявил набор космонавтов.   Согласно анкете на сайте компании, с кандидата потребуют высшее образование только в сфере информатики, ракетной техники, фотоники и приборостроения, энергетики или ядерных технологий. Шанс стать покорителем космоса есть, если кандидат учился на химика или астронома, биолога или специалиста области по оптике.

Также Космический отряд Рогозина рад врачам и людям летных специальностей. В межзвездных путешествиях понадобится знание иностранного языка: общаться предстоит с коллегами из разных стран, а может быть, при определенных обстоятельствах, и с представителями внеземных цивилизаций.

Василий Кучин

Читайте также:

Стало известно, когда и на чем россияне попадут на Луну

Космический год России: первые удачи за 16 лет

Рогозин вызывает лифт на Луну

Популярное

Приморская бухта покрылась толстым слоем чёрной пыли

Россиянам готовят новый крупный штраф

Полицейского задержали по подозрению в убийстве атамана: СМИ

В Приморье закрыли 14 школ и 11 детсадов из-за эпидемии
Loading...
Загрузка...
Загрузка...