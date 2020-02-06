Рогозин обиделся на шутку Урганта о космонавтах

Российское космическое ведомство и Центр подготовки космонавтов планируют снизить некоторые требования к будущим космонавтам. Какие именно требования снизят, не уточняется, и этот факт спровоцировал команду сценаристов «Вечернего Урганта» на шутку, сообщает ИА DEITA.RU.



Так, фабула шутки гласит, что космическим полетам якобы не помешают судимости по малолетству и психические отклонения незначительной тяжести. Дмитрий Рогозин этот юмор не оценил и предположил, что Ургант уже слишком долго ведет развлекательную передачу, и у него закончились шутки. Остались только самые плоские: то про верующих, то про героев-космонавтов.

Однако это была не первая «обратная связь» на шутку: быстрее всех отреагировал андроид Федор, летом прошлого года выполнявший космическую миссию на МКС. Федор уточнил, что речь идет только про требования к зрению. Грабителей и осужденных в космонавты не возьмут, своих друзей Ивану Ургант Федор в кандидаты предлагать запретил.

К слову, прошлым летом Роскосмос объявил набор космонавтов. Согласно анкете на сайте компании, с кандидата потребуют высшее образование только в сфере информатики, ракетной техники, фотоники и приборостроения, энергетики или ядерных технологий. Шанс стать покорителем космоса есть, если кандидат учился на химика или астронома, биолога или специалиста области по оптике.

Также Космический отряд Рогозина рад врачам и людям летных специальностей. В межзвездных путешествиях понадобится знание иностранного языка: общаться предстоит с коллегами из разных стран, а может быть, при определенных обстоятельствах, и с представителями внеземных цивилизаций.

Василий Кучин