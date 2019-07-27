Глава "Роскосмоса" неожиданно столкнулся с превратностями климата, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Руководитель главной космической госкорпорации России объяснил почему так долго строится вторая очередь многострадального космодрома "Восточный" на Дальнем Востоке страны.

По его мнению, всему виной изменчивый климат, своенравный характер которого не смогли просчитать проектировщики и строители технического сооружения.

Дмитрий Рогозин отметил, что главной помехой для возведения космодрома является непрекращающийся дождь, который с упорством, достойным лучшего применения, идёт как раз тогда, когда строителям надо работать.

Напомним, что строительство "Восточного" началось ещё в 2012 году. По задумке руководства страны главной задачей космодрома является обеспечение России независимой стартовой площадкой для полётов российских космонавтов на орбиту Земли.

Дмитрий Шевченко