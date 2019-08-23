Глава "Роскосмоса" сожалеет о том, что не сможет слетать в космическое пространство, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Дмитрий Рогозин заявил, что несмотря на то, что именно он возглавляет космическую отрасль в России, полететь в космос самому у него не получится.

Причиной этого глава "Роскосмоса" назвал свой высокий рост. По его словам, у него он составляет метр и 90 сантиметров, тогда как ограничения предполагают максимальный рост в метр 80 сантиметров.

При этом Рогозин подчеркнул, что его рост не помешал ему пройти ему первый этап тренировок вместе с новым набором в отряд космонавтов. Глава "Роскосмоса" слетал с ними на самолете во время тренировок на невесомость.

Дмитрий Шевченко