Рогозин прилетит на Луну на трамвае и вспашет её трактором
Космический трактор «Роскосмоса» поражает воображение
В июне Роскосмос продемонстрировал людям космический трамвай. Но госкопорация пошла дальше - и вот уже готов беспилотный космический трактор, сообщает DEITA.RU.
У трактора нет кабины, руля и педалей. Когда трактор рассекает местность, он сам способен определять свой путь и местоположение. Такая техника пригодится российским ученым на Луне.
Трактор обладает искусственным интеллектом: он может сам принимать решения о своих дальнейших действиях.
Кроме того, трактор обучаем. Машина накапливает знания, запоминает местность, и, в соответствии с полученными знаниями, может выбирать оптимальную скорость и маршрут движения.
Задача человека - не дать умному трактору уйти из-под контроля лунных аватаров, анонсированных главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
Ранее он заявил о лунных амбициях России. Чиновник хочет выстроить целую систему транспорта «Земля - Луна», которой будут пользоваться все страны мира.
Рогозин на Луне планирует развертывание инфраструктуры навигации и связи, запуск строительных роботов для подготовки базы. И далее - создание аватаров для испытаний лунных роботов. В этом деле лунный беспилотный трактор получит пространство для маневра и применения.
Лунный трактор Рогозина имеет корректирующую систему, и вместе со спутником может решать задачи с точностью до 10 сантиметров.
Трактор стал продолжением истории с беспилотным трамваем, который «Роскосмос» анонсировал в конце мая на форуме в Санкт-Петербурге.
Трамвай получил название «Челябинский метеор» по аналогии с небесным телом, упавшим на земную поверхность 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида.
После череды коррупционных скандалов в структурах «Роскосмоса» наметилось оздоровление.
Коррупция побеждена, воры сели в тюрьму либо бегают от правосудия по всему свету, а ученые разрабатывают все новые и новые космические машины будущего.
Василий Кучин