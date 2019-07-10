В июне Роскосмос продемонстрировал людям космический трамвай. Но госкопорация пошла дальше - и вот уже готов беспилотный космический трактор, сообщает DEITA.RU.

У трактора нет кабины, руля и педалей. Когда трактор рассекает местность, он сам способен определять свой путь и местоположение. Такая техника пригодится российским ученым на Луне.

Трактор обладает искусственным интеллектом: он может сам принимать решения о своих дальнейших действиях.

Кроме того, трактор обучаем. Машина накапливает знания, запоминает местность, и, в соответствии с полученными знаниями, может выбирать оптимальную скорость и маршрут движения.

Задача человека - не дать умному трактору уйти из-под контроля лунных аватаров, анонсированных главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Ранее он заявил о лунных амбициях России. Чиновник хочет выстроить целую систему транспорта «Земля - Луна», которой будут пользоваться все страны мира.

Рогозин на Луне планирует развертывание инфраструктуры навигации и связи, запуск строительных роботов для подготовки базы. И далее - создание аватаров для испытаний лунных роботов. В этом деле лунный беспилотный трактор получит пространство для маневра и применения.

Лунный трактор Рогозина имеет корректирующую систему, и вместе со спутником может решать задачи с точностью до 10 сантиметров.

Трактор стал продолжением истории с беспилотным трамваем, который «Роскосмос» анонсировал в конце мая на форуме в Санкт-Петербурге.

Трамвай получил название «Челябинский метеор» по аналогии с небесным телом, упавшим на земную поверхность 15 февраля 2013 года в результате торможения в атмосфере Земли небольшого астероида.

После череды коррупционных скандалов в структурах «Роскосмоса» наметилось оздоровление.

Коррупция побеждена, воры сели в тюрьму либо бегают от правосудия по всему свету, а ученые разрабатывают все новые и новые космические машины будущего.

Василий Кучин