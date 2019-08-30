Глава "Роскосмоса" предрекает уход военного противостояния за орбиту, сообщает DEITA.RU.

Дмитрий Рогозин написал на своей страничке в Twitter о том, что человечество медленно, но верно идёт в сторону переноса войн в космос.

Твит руководителя главной космической госкорпорации России стал ответом на слова президента США Дональда Трампа, который назвал военные космические разработки следующей стадией развитием военно-промышленного комплекса страны.

Там же, по мнению Трампа, и будут протекать все следующие войны между государствами. Судя по всему, Дмитрий Рогозин солидарен в американским лидером в данном вопросе.

"В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом", - написал глава госкорпорации в Twitter.

Дмитрий Шевченко