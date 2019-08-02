Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил кардинальное решение относительно московских свалок, сообщает DEITA.RU.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в четверг, 1 августа, Рогозин рассказал, что на данный момент в Роскосмосе разработана новая технология, которая позволят досжигать самые сложные остатки бытового мусора.

По словам главы Роскосмоса, технология по уничтожению отходов появилась в центре Келдыша. Те остатки бытового мусора, которые невозможно сжечь на Земле и приходится проводить их захоронение, можно сжигать на космических заводах в космосе.

Отмечается, что данной возможностью вскоре смогут воспользоваться многие крупные города. Идея уже озвучена мэру Москвы Сергею Собянину.

Екатерина Брязгунова