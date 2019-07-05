Первая в 2019 году ракета стартовала с космодрома "Восточный", сообщает DEITA.RU.

Это уже пятый пуск в истории новейшего российского космодрома «Восточный». За ходом пуска наблюдали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ Юрий Борисов, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» оснащенна разгонным блоком «Фрегат» и несет на борту метеорологический спутник «Метеор-М», а также сразу 32 малых космических аппарата. Несколько из них российские, а остальные запускаются по коммерческим контрактам и принадлежат заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.

Накануне в Приморье был вынесен приговор по громкому делу хищений при строительстве космодрома «Восточный». Бывший депутат Заксобрания, экс-глава компании-подрядчика Виктор Гребнев заплатит штраф в 2000 раз меньше похищенной суммы.

С начала строительства космодрома «Восточный» Генпрокуратура РФ выявила 17 тысяч нарушений и возбудила более 140 уголовных дел. Общая сумма ущерба составляет 10 миллиардов рублей. А космодром «Восточный» до сих пор полностью не достроен, чем очень не доволен президент.

Дмитрий Санников