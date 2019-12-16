Рогозин вызывает лифт на Луну

После «лунного аватара» и «лунного трактора» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о еще одном суперпроекте российской космической отрасли, который потребует колоссальных денег, сообщает DEITA.RU.



Дмитрий Рогозин пообещал построить и запустить в работу универсальный модуль для доставки грузов на лунную поверхность с орбиты. В перспективе им смогут пользоваться не только российские космонавты, но и все зарубежные партнеры.

Однако глава «Роскосмоса» подчеркнул, что деньги на это дело потребуются колоссальные. По его словам, речь идет о том, чтобы сделать этот проект коммерческим, а не повесить лишь на федеральный бюджет.

Рогозин не уточнил ни даты начала работ, ни сумму, которая будет нужна для строительства. В качестве основы могут использовать уже имеющийся модуль под названием «Причал», который создавался для работы на МКС.

Срок службы этого модуля составляет до 20 лет, а МКС выработает свой ресурс в 2028 году. Отметим, это уже далеко не первое громкое заявление Дмитрия Рогозина о передовых российских космических разработках.

То, что давно вошло в обиход на Земле, Рогозин планирует запустить и на других объектах космоса. Тракторы, трамваи и роботизированные аватары - вот что ранее обещал землянам главный российский космический трудоголик.

В мае чиновник заявил о планах строительства целой транспортной системы «Земля-Луна», которая тоже будет служить на благо всего человечества. Рогозин на Луне планирует развертывание инфраструктуры навигации и связи, запуск строительных роботов для подготовки базы. И далее - создание аватаров для испытаний лунных роботов.

Уже в июне Рогозин продемонстрировал людям лунный трамвай и космический трактор. У трактора нет кабины, руля и педалей. Когда трактор рассекает местность, он сам способен определять свой путь и местоположение. Такая техника пригодится российским ученым на Луне.

Трактор обладает искусственным интеллектом: он может сам принимать решения о своих дальнейших действиях. Лунный трактор, по словам Дмитрия Рогозина, способен стать незаменимым видом транспорта на спутнике Земли.

Еще одна разработка Роскосмоса - робот Федор - уже завершил свою миссию. Но и здесь не обошлось без кофуза. Модуль с роботом не смогли пристыковать с первого раза, а когда все-таки это удалось - в процессе работы выяснилось, что Федор не может воспользоваться даже Google-поиском, так как он запрограммирован на частность. Вопрос «вы не робот?» поставил андроида в тупик, и ему пришлось сказать правду.

Отметим, Роскосмос, заявляя о больших амбициях, сталкивается с «шурупным воровством» еще на этапах строительства объектов.

Так, с 2012 года стройка космодрома «Восточный» сопровождается скандалами и коррупцией. Долги «Дальспецстроя», ТМК, срывы поставок, невыплата зарплат. Общий ущерб от коррупции космического масштаба во время стройки превысил 10 миллиардов рублей, правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел.

Василий Кучин