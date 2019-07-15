Эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии завершил сезон 2018-2019. Последним аккордом года, прозвучавшим в субботу 13 июля, стал концерт «Рок-Хиты», сообщает DEITA.RU.



Билеты на программу раскупили задолго до концерта. Нестандартная для филармонии программа пользуется спросом у любителей популярной музыки. Зал был переполнен. Зрители реагировали на любимые композиции бурно, взрываясь шквалом аплодисментов - исполнялись композиции из репертуаров групп с мировым именем - Metallika, Queen, Nazareth, Kiss, The Weather Girls и других.



Вместе с эстрадным оркестром под управлением Дмитрия Бутенко на филармонической сцене выступили популярные приморские вокалисты: Сергей Моисеев, Валерия Качук, Антон Витовитов, Олеся Яковлева и Юлия Макеич.



Эстрадный оркестр самый молодой коллектив Приморской филармонии. Он организован в 2014 году. За шесть лет коллектив создал немало программ нашедших горячий отклик у публики. «Рок-хиты», несомненно, одна из них. Еще одна программа с восторгом принимаемая публикой - «Хип-Хоп Трибьюти по-русски».



Дмитрий Бутенко говорит, что идея делать рок и хип-хоп программы родилась из желания привлечь в филармонию как можно больше молодежи. И здесь стоит отметить еще одну программу, принимаемую с радостью молодым поколением, «Музыка кино».

За прошедший сезон коллектив исполнил разнообразный репертуар, рассчитанный на самую разную аудиторию. В том числе Эстрадный оркестр исполнял музыку для театрализованных детских программ.

Ирина Павленко

